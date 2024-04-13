Общество

Муниципальная реформа поможет повысить зарплаты госслужащих – Михаил Ведерников

Муниципальная реформа поможет повысить зарплаты госслужащих. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал во время своей речи на праздновании Дня местного самоуправления в Родинском доме культуры в Псковском районе 19 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Муниципальные округа позволяют многие задачи отправлять на аутсорс, это серьезно экономит время и деньги, порой уберегает от серьезных ошибок из-за банального отсутствия необходимых компетенций у команд на местах. В свою очередь, экономия средств позволяет повышать заработные платы муниципальным служащим и делать эти профессии более привлекательными», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что уровень повышения может составить от 18% до 20%.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. В 2024 году реформу собираются провести в следующих муниципалитетах: Гдовский, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий районы.

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Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.