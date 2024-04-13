День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры

Ежегодно 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В преддверии праздника, 19 апреля, в Родинском доме культуры в Псковском районе прошло торжественное мероприятие.
В начале мероприятия гостям показали мультимедийный фильм о развитии местного самоуправления в регионе.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех с профессиональным праздником и поблагодарил присутствующих за ежедневный непростой и крайне нужный для всех людей труд.
За два года в Псковской области благоустроили около 80 объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В проекте принимают участие ежегодно около 70 тысяч человек. С 2018 года к имеющимся 150 вышкам добавили ещё 99 вышек сотовой связи. ТОСами реализованы уже сотни проектов, за прошлый год в свой актив они добавили 50 детских и спортивных площадок и 34 благоустроенные территории.
«Мы ежегодно увеличиваем уровень поддержки ТОСов, в этом году сумма составила уже более 160 миллионов рублей. Команды ТОСов вышли на такой уровень самоорганизации, что порой сами помогают муниципальным командам. Правительство области, депутаты - все мы работаем в тесной связке и общими усилиями реализуем решения, принятые нашим президентом. Мы все можем считать себя командой нашего президента», – добавил губернатор.
Специалисты структуры самоуправления грамотно умеют работать даже с теми проблемами, которые на первый взгляд к ним не относятся. При этом муниципалитеты Псковской области справляются с этой задачей, несмотря на серьезный дефицит кадров, продолжил он.
Михаил Ведерников наградил медалью княгини Ольги начальника финансового управления администрации города Пскова, заместителя главы города Тамару Винт и главу Глубоковского территориального отдела управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого муниципального округа Леонида Луцышина.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от лица регионального парламента и от себя лично поздравил всех присутствующих с Днем местного самоуправления.
Он отметил, что за последние годы они вместе с Михаилом Ведерниковым посетили почти все муниципальные образования Псковской области.
«Мы заметили, что там, где есть заинтересованность, где есть инициатива, где, используя предоставленные механизмы и привлекая инвесторов, наши органы местного самоуправления работают над развитием территории – у них все получается», – добавил Александр Котов.
Он отметил, что Псковская область выступает пилотным регионом во многих законопроектах.
Он вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов за многолетний и добросовестный труд, а также личный вклад в развитие местного самоуправления Псковской области и в связи с Днем местного самоуправления.
К работникам самоуправления обратилась председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская. Она поблагодарила Михаила Ведерникова и Александра Котова за высокую оценку значимости труда местного самоуправления.
«От всей души поздравляю всех нас с праздником. Системе развития местного самоуправления в последнее время предается все большее значение на всех уровнях власти. Конечно, нам было безумно приятно услышать высокую оценку от нашего президента. Мы все разные, но нас объединяют единые цели и задачи: работать для людей, быть среди людей, быть вместе с людьми», – сказала Валентина Понизовская.
В торжественном мероприятии приняли участие главы волостей, ветераны муниципальной службы, а также глава города Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Федорова.
День местного самоуправления, установленный указом президента РФ №805 от 10 июня 2012 года, празднуют в России ежегодно 21 апреля. Как отмечается в документе, новая дата введена в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Анастасия Мишуковская