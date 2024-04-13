Общество

День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры

Ежегодно 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В преддверии праздника, 19 апреля, в Родинском доме культуры в Псковском районе прошло торжественное мероприятие.

В начале мероприятия гостям показали мультимедийный фильм о развитии местного самоуправления в регионе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех с профессиональным праздником и поблагодарил присутствующих за ежедневный непростой и крайне нужный для всех людей труд.

«Я не раз говорил, что команды наших муниципалитетов сделали серьезный прорыв за последний годы, принципиально улучшили свой профессиональный уровень, вы и сами это знаете. Вы успешно используете все новые инструменты, а их сегодня немало. В Псковской области все это хорошо работает и находит прямое отражение в нашей жизни», - сказал Михаил Ведерников.

За два года в Псковской области благоустроили около 80 объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В проекте принимают участие ежегодно около 70 тысяч человек. С 2018 года к имеющимся 150 вышкам добавили ещё 99 вышек сотовой связи. ТОСами реализованы уже сотни проектов, за прошлый год в свой актив они добавили 50 детских и спортивных площадок и 34 благоустроенные территории.

«Мы ежегодно увеличиваем уровень поддержки ТОСов, в этом году сумма составила уже более 160 миллионов рублей. Команды ТОСов вышли на такой уровень самоорганизации, что порой сами помогают муниципальным командам. Правительство области, депутаты - все мы работаем в тесной связке и общими усилиями реализуем решения, принятые нашим президентом. Мы все можем считать себя командой нашего президента», – добавил губернатор.

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Специалисты структуры самоуправления грамотно умеют работать даже с теми проблемами, которые на первый взгляд к ним не относятся. При этом муниципалитеты Псковской области справляются с этой задачей, несмотря на серьезный дефицит кадров, продолжил он.

«Работа в сфере местного самоуправления – действительно непростой и ответственный труд, но с каждым годом инструментарий расширяется, появляются новые меры поддержки. Особое внимание местному самоуправлению уделяется на федеральном уровне. В новый этап развития страны, в новый срок нашего президента мы входим сильной, дружной и результативной командой», – заключил псковский губернатор.

Михаил Ведерников наградил медалью княгини Ольги начальника финансового управления администрации города Пскова, заместителя главы города Тамару Винт и главу Глубоковского территориального отдела управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого муниципального округа Леонида Луцышина.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от лица регионального парламента и от себя лично поздравил всех присутствующих с Днем местного самоуправления.

«Местное самоуправление занимает важную роль в системе гражданского общества, и при грамотной организации управления является наиболее эффективной и результативной частью в системе управления страны. За последние годы принят целый ряд мер поддержки общественных инициатив. Безусловно, эти инициативы важны для того, чтобы мы вместе работали на развитие нашего региона», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что за последние годы они вместе с Михаилом Ведерниковым посетили почти все муниципальные образования Псковской области.

«Мы заметили, что там, где есть заинтересованность, где есть инициатива, где, используя предоставленные механизмы и привлекая инвесторов, наши органы местного самоуправления работают над развитием территории – у них все получается», – добавил Александр Котов.

Он отметил, что Псковская область выступает пилотным регионом во многих законопроектах.

«В системе местного управления работают энергичные и заинтересованные в развитии своих территорий люди. Это разные люди, которых объединяет желание двигать свой регион к лучшему», – заключил спикер регионального парламента.

Он вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов за многолетний и добросовестный труд, а также личный вклад в развитие местного самоуправления Псковской области и в связи с Днем местного самоуправления.

К работникам самоуправления обратилась председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская. Она поблагодарила Михаила Ведерникова и Александра Котова за высокую оценку значимости труда местного самоуправления.

«От всей души поздравляю всех нас с праздником. Системе развития местного самоуправления в последнее время предается все большее значение на всех уровнях власти. Конечно, нам было безумно приятно услышать высокую оценку от нашего президента. Мы все разные, но нас объединяют единые цели и задачи: работать для людей, быть среди людей, быть вместе с людьми», – сказала Валентина Понизовская.

В торжественном мероприятии приняли участие главы волостей, ветераны муниципальной службы, а также глава города Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Федорова.

День местного самоуправления, установленный указом президента РФ №805 от 10 июня 2012 года, празднуют в России ежегодно 21 апреля. Как отмечается в документе, новая дата введена в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Анастасия Мишуковская