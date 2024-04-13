Общество

Названы имена победителей регионального чемпионата «Абилимпикс»

В Псковской области подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, победителей и призеров определили в каждой из 21 компетенций в трех возрастных категориях.

Победители регионального этапа соревнований смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года.

В 9-м чемпионате среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие свыше 170 конкурсантов. Соревнования прошли на 24 площадках.

Кроме испытаний конкурсанты приняли участие в деловой, культурной и профориентационной программах, мероприятия которых были приуроченные к Году семьи и юбилею движения «Абилимпикс» в нашей стране. Например, для участников прошла ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Комитет по образованию Псковской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.