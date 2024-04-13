Общество

Тотальный диктант стартует на площадке Псковской Ленты Новостей

Тотальный диктант стартует в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) в эти минуты. Диктант на площадке прочитает блогер ПЛН, поэт Дина Дабришюте.

Напомним, в Пскове написать диктант можно в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, пресс-центре Псковской Ленты Новостей, школе английского языка Joseph English School и главном корпусе ПсковГУ.

В 2024 году Тотальному диктанту исполняется 20 лет. Для Пскова этот год станет юбилейным – молодёжная организация «Вечевой Орден» проводит акцию для псковичей в 10-й раз. Автор текста диктанта в этом году – российская писательница Анна Матвеева.

Напомним, ранее сайт «Псковской Ленты Новостей» стал онлайн-площадкой для проведения просветительской акции «Олимпийский диктант», которая в 2023 году состоялась уже во второй раз. Каждый желающий в режиме онлайн смог проверить свои знания по истории Олимпийского движения.