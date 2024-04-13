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Общество

За неуплату алиментов с начала года к ответственности привлекли более 200 псковичей

20.04.2024 20:08|ПсковКомментариев: 0

Исполнительные производства, связанные с защитой прав детей, находятся на особом контроле в УФССП России по Псковской области. Сотрудники отделения организации дознания за первый квартал 2024 года привлекли 121 должника к административной ответственности и 82 злостных неплательщика к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

К должникам, не исполняющим требование суда, применяется полный комплекс мер, а именно:

  • обращение взыскания на денежные средства должника;
  • наложение ареста на движимое и недвижимое имущество неплательщика и дальнейшая его реализация в счет погашения долга;
  • ограничение должника на пользование специальным правом на управление транспортными средствами;
  • временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации;
  • административная ответственность по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей);
  • уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Административная ответственность по статье 5.35.1 КоАП РФ влечет должника к обязательным работам на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.

Уголовная ответственность по статье 157 УК РФ влечет для неплательщика наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Теги: #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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