Общество

Михаил Ведерников поздравил специалистов МСУ с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Уважаемые Главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, работники и ветераны органов местного самоуправления, активисты ТОС! От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!» - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что эта праздничная дата — возможность в очередной раз отметить значимость местного самоуправления и поблагодарить всех специалистов, которые вовлечены в эту важную работу.

«Именно на уровне муниципальной власти решаются основные вопросы, определяющие качество жизни людей. Вы выстраиваете слаженную работу всех структур, обеспечиваете порядок на вверенных вам территориях, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее. От вашего умения слышать людей и правильно решать поставленные задачи, от вашего рачительного, хозяйского подхода зависят благополучие и процветание населенных пунктов», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что впереди еще более значимые перспективы, цели и планы.

«Уверен, благодаря вашим неравнодушию, инициативности, смелости, трудолюбию, готовности к новым идеям мы и дальше продолжим менять жизнь людей к лучшему. Выражаю признательность ветеранам органов местного самоуправления. Вы внесли значимый вклад в развитие региона и сегодня передаете свой накопленный опыт молодым поколениям специалистов. Желаю вам здоровья, благополучия, ярких достижений и успехов в реализации всех запланированных проектов. Пусть любовь к родной земле, к нашей прекрасной Псковской области вдохновляет вас на новые свершения!» - заключил губернатор.