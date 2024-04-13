Общество

Противодействие информационным атакам обсудили в Острове

Встреча главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова с педагогическим сообществом образовательных учреждений прошла в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

На встрече присутствовали сотрудники комитета по культуре, молодежной политике и спорту районной администрации, а также работники учреждений культуры.

В ходе встречи была затронута тема информационной войны, развязанной против России пропагандистами враждебно настроенных западных стран. Участники встречи обсудили вопрос консолидации населения, как важнейшего залога победы и противодействия попыткам врага разобщить гражданское общество.

Александр Хлопков остановился на целях и методах информационной войны в условиях современной реальности. Он подчеркнул, что знание приемов, которыми иностранная пропаганда пытается внести раздор в российское общество, позволяет ясно видеть и пресекать такие попытки.

«Информационные атаки и негативная информация направлены на ключевые аспекты жизни: нашу историческую память, культурные традиции, заслуги в науке и спорте. Необходимо уметь противостоять этому, особенно важно, чтобы этими навыками владели учителя. Вы – проводники информации, поэтому от вашей позиции, от умения правдиво и объективно довести информацию о событиях внутри страны и за рубежом зависит формирование сознания современной молодёжи, будущих поколений», - подытожил главный федеральный инспектор по Псковской области.