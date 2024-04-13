Общество

Псковская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства

Псковская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года. Область заняла 59 место, обогнав Москву, но уступая другим регионам СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла (в первом квартале балл был выше – 77,42). Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10), Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20), Санкт-Петербург (74,19) и Свердловская область (74,03).

Москва оказалась только на 61 месте (69,24 балла), впрочем, за три месяца столица улучшила свое положение в рейтинге, поднявшись сразу на четыре позиции. В свою очередь Псковская область по перспективности трудоустройства этой весной заняла 59 место, ухудшив свои позиции на 1 пункт с начала года.

Аналитики отметили, что в Псковской области в отличие от Петербурга, Москвы и области наблюдается более низкая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (2,7 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (50 500 рубля к 16 675 рублей). При этом с начала года средняя предлагаемая зарплата в вакансиях по региону выросла на 5 000 рублей.

В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Республики Башкортостан – с 5 места регион опустился на 22 место, итоговый балл упал на 1,24 пункта (с 74,40 до 73,16). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,7 до 3,9 резюме на вакансию.

И наоборот, значительнее всего улучшил свое положение в рейтинге Забайкальский край, который поднялся с 24 на 4 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,16 пункта (с 72,91 до 75,07). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 10 100 рублей (с 75 800 рублей до 85 900 рублей). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,5%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 75,5% до 75,9%).