Общество

Областной этап конкурса «Учитель года России–2024» стартовал в псковской гимназии

Областные этапы конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России – 2024», «Воспитатель года России – 2024», «Учитель-дефектолог года – 2024», «Педагог-психолог – 2024» стартовали в псковской гимназии №29 сегодня, 22 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участников конкурса поприветствовал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он отметил, что все педагоги профессионалы, но те, кто нашел в себе силы и решимость принять участие в этих конкурсах - заслуживают особый почёт.

«Я не буду сегодня много внимания заострять на особенностях конкурсов, потому что они всем нам известны. Я хочу пожелать участникам созидательного состязания. Чтобы итоги их трудов пошли на пользу вам и нашим ребятам. Для нас вы все победители без исключения!» - добавил Андрей Ермаков.

К присутствующим также обратилась врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

«В этот Год семьи нам особенно приятно видеть всех вас в этом зале в разных конкурсных испытаниях. Мы надеемся, что эти испытания станут для вас новыми возможностями в наставнической деятельности, в работе с детской и родительской аудиторией, в исполнении ваших надежд», - сказала Екатерина Гончарова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова отметила, обращаясь к участникам конкурса, что это не столько состязание, сколько удовольствие от общения с коллегами и от новых открытий. Затем ведущие представили жюри конкурсов и, конечно, его участников: учителей, воспитателей, педагогов и психологов.