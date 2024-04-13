Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
услуги в цифре
уютный город своими руками
Кабельный потенциал
поездки с выгодой
ответы на все вопросы
Онлайн-викторина про Псковскую область
ФКГС поселок Панино
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
места для выпускного
Сергей Федосеев о работе в округе
тендер от ПЭМЗ
Задачи ТОС
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 22.04.2024 19:490 Экс-вице-губернатора Псковской области Сергея Перникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 22.04.2024 19:400 Донорами в течение недели в России стали более 67 тысяч человек 22.04.2024 19:290 Когда тепло вернется в Псковскую область, рассказала синоптик 22.04.2024 19:200 Более 5,5 тысячи га леса восстановят в Псковской области 22.04.2024 18:150 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 23 апреля
 
 
 
Самое популярное 21.04.2024 13:342 Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 15.04.2024 17:160 Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном 16.04.2024 10:020 Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля 15.04.2024 20:150 Интерактив: Эволюционирующая отрава
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 5,5 тысячи га леса восстановят в Псковской области

22.04.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Положительная динамика по лесовосстановлению наблюдается в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, за последние шесть лет — с 2018 по 2023 год — площадь лесовосстановления в Псковской области выросла на 2,7 тысячи гектаров, а территории, где велась вырубка или наблюдалась гибель лесных насаждений, уменьшилась на 2,8 тысячи гектаров. Работы по лесовосстановлению в Псковской области ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Фотография предоставлена противопожарным лесным центром Псковской области

Планируется, что в этом году общая площадь лесовосстановления в Псковской области составит около 5,6 тысячи гектаров.

Воспроизводством лесов занимаются арендаторы лесных участков, а на территории, свободной от аренды, — подведомственные учреждения комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области: псковский лесопитомник и противопожарный лесной центр в соответствии с доведенными госзаданиями. Основной объем работ по лесовосстановлению почти 5,5 тысяч гектаров (98% от общего плана) приходится на арендаторов и 109 гектаров (2% от общего плана) на государственные автономные учреждения.

Региональный противопожарный лесной центр уже начал выполнять посадки. Кроме того, учреждение проведет уход за ранее высаженными насаждениями.

Отметим, в Псковской области с 2018 года реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Задачей проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Теги: #лес
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 45 человек
22.04.2024, 19:490 Экс-вице-губернатора Псковской области Сергея Перникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 22.04.2024, 19:400 Донорами в течение недели в России стали более 67 тысяч человек 22.04.2024, 19:290 Когда тепло вернется в Псковскую область, рассказала синоптик 22.04.2024, 19:200 Более 5,5 тысячи га леса восстановят в Псковской области
22.04.2024, 19:000 В Подмосковье мужчина случайно застрелил маленькую дочь друзей на даче  22.04.2024, 18:580 Рейтингомер: решающие моменты, или молчание — не золото 22.04.2024, 18:450 Артисту великолукского театра присвоили звание «Заслуженный артист РФ» 22.04.2024, 18:370 «Теплая кофта» VS «Сердце тру»: участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают Сети
22.04.2024, 18:300 Директор рынка в Себеже выплачивал себе незаконные премии и попал под суд 22.04.2024, 18:150 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2024, 18:040 Итоги Псковского марафона Мехуборка-2024 подвели в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 22.04.2024, 17:580 Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Собрания
22.04.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 апреля 22.04.2024, 17:370 Оборудование для морской яхты изъяли у водителя на границе РФ в Псковской области 22.04.2024, 17:300 «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления. ВИДЕО 22.04.2024, 17:201 Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года — эксперт
22.04.2024, 17:090 Большинство респондентов ПЛН не готовы отказаться от бумажных платежек за ЖКУ 22.04.2024, 16:570 Почти на всех дистанциях марафона Мехуборка были участники старше 70 лет 22.04.2024, 16:460 Жителя Палкинского района осудили за убийство сожительницы в новогоднюю ночь 22.04.2024, 16:410 «ГорДозор»: Пробки во время ремонта. ВИДЕО
22.04.2024, 16:341 Лучшие муниципальные служащие Псковской области получили почетные знаки 22.04.2024, 16:250 Организаторы Псковского марафона Мехуборка: На безопасности нельзя экономить 22.04.2024, 16:140 «Лед 3» посмотрели онлайн более пяти миллионов раз 22.04.2024, 16:090 Переименование награды, возможность создания новых населённых пунктов и отчёт правозащитника обсудил законодательный комитет
22.04.2024, 16:010 Выставку взятых из приюта кошек организуют в Пскове 22.04.2024, 15:500 Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 22.04.2024, 15:440 Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева 22.04.2024, 15:360 Более тысячи участников финишировали на Псковском марафоне Мехуборка-2024
22.04.2024, 15:250 Нарушения пожарного и санитарного законодательства выявили в великолукском детсаду 22.04.2024, 15:170 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II. ВИДЕО 22.04.2024, 15:080 Фестиваль единоборств «Динамо» в Великих Луках собрал около 350 участников 22.04.2024, 15:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах марафона Мехуборка-2024
22.04.2024, 14:560 Из-за ралли в двух районах Псковской области ограничат движение с 24 по 28 апреля 22.04.2024, 14:460 Ель Псковской области с выставки «Россия» посадили в московском парке 22.04.2024, 14:362 Интерактив: Зона не для транспорта 22.04.2024, 14:320 Цветник «225» появится в Пушкинском заповеднике
22.04.2024, 14:230 Ссадину лба получил велосипедист, врезавшийся в «Газель» в Пскове 22.04.2024, 14:201 Новые меры поддержки многодетных семей обсудил социальный комитет Собрания 22.04.2024, 14:080 Стартовал конкурс слоганов для «Молочных продуктов Пушкиногорья» 22.04.2024, 14:050 Тотальный диктант в 2024 году написали более 1 млн человек
22.04.2024, 13:501 Псков занял 68 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость 22.04.2024, 13:440 Псковичу ограничили свободу за удар по лицу женщины в пабе 22.04.2024, 13:320 Организаторы подведут итоги Псковского марафона Мехуборка-2024 в пресс-центре ПЛН 22.04.2024, 13:260 Утверждено расписание ЕГЭ в 2024 году
22.04.2024, 13:110 Жилой дом выгорел изнутри в Дедовичском районе 22.04.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления 22.04.2024, 12:570 Областной этап конкурса «Учитель года России–2024» стартовал в псковской гимназии 22.04.2024, 12:540 Полиция расследует дело по факту нападения на мужчину в Великих Луках
22.04.2024, 12:500 «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления 22.04.2024, 12:490 Обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудил бюджетный комитет 22.04.2024, 12:450 «Весёлого Пушкина» из собрания «Михайловского» презентовали белорусским школьникам 22.04.2024, 12:430 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Пробки во время ремонта
22.04.2024, 12:290 Расселение аварийного жилья обсудил бюджетный комитет Собрания 22.04.2024, 12:190 Систему оповещения проверят на улице Максима Горького в Пскове 22.04.2024, 12:120 Жителя Великих Лук будут судить за удар ножом в грудь друга 22.04.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II
22.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 апреля 22.04.2024, 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 22.04.2024, 11:500 Псковским родителям оплатили более тысячи дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью 22.04.2024, 11:380 В России учащиеся вузов смогут отследить свою успеваемость в электронной зачетной книжке
22.04.2024, 11:270 BMW затрудняет движение около Советского моста в Пскове 22.04.2024, 11:190 «ГорДозор»: Пробки во время ремонта 22.04.2024, 11:130 Фейк об издевательствах над инвалидом в псковской школе распространяют в Сети 22.04.2024, 11:070 Мужчину реанимируют около детской поликлиники в Пскове
22.04.2024, 10:590 Автомобиль Opel Astra сгорел при пожаре в великолукской деревне 22.04.2024, 10:440 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II 22.04.2024, 10:411 Сезон «тихой охоты» открыл глава Куньинского района 22.04.2024, 10:262 Увеличение платы за содержание жилого помещения обсудят на сессии Псковской гордумы
22.04.2024, 10:221 Псковская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства 22.04.2024, 10:040 Память основателя областной федерации кикбоксинга Валерия Дрогунова увековечат в Пскове 22.04.2024, 09:570 Садовый дом сгорел в Великолукском районе из-за короткого замыкания 22.04.2024, 09:460 Международный день Матери-Земли празднуют 22 апреля
22.04.2024, 09:390 Женщина погибла при пожаре в двухкомнатной квартире в Печорах 22.04.2024, 09:331 С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% псковичей – опрос 22.04.2024, 09:250 Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от 6 лет могут повысить 22.04.2024, 09:000 «Шашлычный набор» в апреле подорожал на 11%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru