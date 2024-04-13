Общество

Более 5,5 тысячи га леса восстановят в Псковской области

Положительная динамика по лесовосстановлению наблюдается в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона, за последние шесть лет — с 2018 по 2023 год — площадь лесовосстановления в Псковской области выросла на 2,7 тысячи гектаров, а территории, где велась вырубка или наблюдалась гибель лесных насаждений, уменьшилась на 2,8 тысячи гектаров. Работы по лесовосстановлению в Псковской области ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Фотография предоставлена противопожарным лесным центром Псковской области

Планируется, что в этом году общая площадь лесовосстановления в Псковской области составит около 5,6 тысячи гектаров.

Воспроизводством лесов занимаются арендаторы лесных участков, а на территории, свободной от аренды, — подведомственные учреждения комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области: псковский лесопитомник и противопожарный лесной центр в соответствии с доведенными госзаданиями. Основной объем работ по лесовосстановлению почти 5,5 тысяч гектаров (98% от общего плана) приходится на арендаторов и 109 гектаров (2% от общего плана) на государственные автономные учреждения.

Региональный противопожарный лесной центр уже начал выполнять посадки. Кроме того, учреждение проведет уход за ранее высаженными насаждениями.

Отметим, в Псковской области с 2018 года реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Задачей проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.