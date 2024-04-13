Общество

Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

Участников ликвидации последствий и катастроф приглашают на торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и Памяти жертв этих аварий и катастроф - 38-ой годовщине катастрофы на ЧАЭС, которые пройдут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия пройдут у памятного знака «Псковичам — жертвам Чернобыля» на площади Павших борцов в Пскове, в Великих Луках у памятного знака «Великолучанам - участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», в Острове у мемориала «Островичам - участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС» в пятницу, 26 апреля.

Начало мероприятий в 12:00.

Организатором выступает Псковская областная общественная организация «Союз "Чернобыль"».