Общество

Общественники проверили соблюдение прав осужденных в псковской колонии

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдение прав осужденных в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Середка Псковского района, провели председатель Общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков и член ОНК Владимир Никишин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника регионального УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и руководства исправительной колонии правозащитники совершили обход учреждения, посетили дежурную часть, карантинное отделение, пекарню и столовую, помещение для проведения свиданий, приема и выдачи посылок, передач. Ознакомились с ассортиментом товаров и режимом работы магазина учреждения.

При посещении участка колонии-поселения при ИК-4 члены ОНК проверили коммунально-бытовые условия отбывания наказания. В ходе визита провели прием осужденных по личным вопросам. Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения. По итогам проверки замечаний и обращений по работе учреждения представители Общественной наблюдательной комиссии Псковской области не выявили.