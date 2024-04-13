Общество

7% псковичей боятся увольнения — опрос

2 из 3 опрошенных псковичей утверждают, что у них нет никаких страхов, связанных с работой. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

7% псковичей боятся увольнения. Каждый двадцатый — не справиться с работой. По 4% респондентов боятся снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 2% опрошенных опасаются невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства.

Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность. В целом же женщины чаще утверждали, что у них нет страхов, связанных с работой: 67% против 63% среди мужчин.