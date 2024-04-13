Экс-вице-губернатора Псковской области Сергея Перникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги "Восток" и многолетнюю добросовестную работу наградить Перникова Сергея Григорьевича, первого заместителя председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги", город Москва», - написали в указе.
Указ о награждении президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 22 апреля.