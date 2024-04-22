Продолжается реставрация «Дома-особняка» Софьи Бюнтинг в Печорах

Продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом-особняк» 1930 года баронессы С. М. Бюнтинг в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Завершено укрепление подвальной части и устройство перекрытий.
Продолжаются реставрационные работы деревянной части стен (замена и протезирование бруса).
Деревянный дом с мезонином построен на цокольном каменном этаже. Находится вблизи Псково-Печерского монастыря.
Предположительно проект дома был заказан в 1934 году Софьей Бюнтинг.
Архитекторы учли все, что необходимо для современного использования, сохраняя при этом важные историческое детали памятника.
️В настоящее время в здании отсутствует сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. ️В результате работ с памятником, все коммуникации будут проведены и подключены. ️Дом находится в зоне модернизации инженерных и канализационных сетей города Печоры.