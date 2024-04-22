Общество

День открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи пройдет в Пскове 25 апреля

Тематический «День открытых дверей» по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним проведет управление Минюста России по Псковской области 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Минюста.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00 в Псковском региональном отделении «Ассоциации юристов России» по адресу: город Псков, улица Ленина, 7 с участием представителей управления Росреестра по Псковской области.

Телефон для справок: (8112) 33-10-96 (доб.211, 212).