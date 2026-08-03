Псковские кванторианки получили награды на международном конкурсе в Китае

Воспитанницы детского технопарка «Кванториум Псков» Елизавета Малова и Александра Соколова успешно выступили и получили предложения по дальнейшей работе на 40-м международном конкурсе научных и технологических инноваций молодежи CASTIC 2026 в китайском городе Сиань. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Фото здесь и далее: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Форум объединил юных учёных и инженеров из Китая, США, Австралии, Вьетнама, Туниса, Зимбабве, Румынии, Чехии, Лаоса, Коста-Рики, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и других государств. В состав российской делегации также вошли школьники из Мурманска и Находки.

В рамках конкурсной программы участницы выполнили серию практических испытаний. В командном челлендже Елизавета Малова и Александра Соколова работали в интернациональных группах над созданием автоматизированной конвейерной линии. Команды разрабатывали чертежи, изготавливали детали с помощью 3D-принтера и лазерной резки, а также программировали систему для сортировки элементов в заданные ячейки.

Индивидуальные задания потребовали от участниц глубоких технических знаний. Александра Соколова решила инженерную задачу по охлаждению растворов и добилась снижения температуры до −13,2°C при минимальном расходе соли, а Елизавета Малова написала программный код для диагностики и восстановления дефектов изображений.

На форуме участницы представили свои проекты. Александра Соколова показала проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», Елизавета Малова — работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором "АРША"».

По итогам работы Александра Соколова получила специальные награды от научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве, которые предполагают участие псковички в профильных мероприятиях в этих странах в текущем и следующем году.

Елизавета Малова успешно прошла отбор на научный форум в Тунисе, однако из-за технической накладки ей предстоит онлайн-презентация работы перед международным жюри в августе.

«Участие в форуме вдохновило меня на дальнейшее развитие своего проекта — уже решила, что буду делать ещё одну часть для шейного отдела позвоночника», — рассказала Александра Соколова.

Чтобы попасть на международную площадку, кванторианки прошли строгий многоэтапный отбор, включавший подачу заявки, защиту авторского проекта и онлайн-собеседование на английском языке.

«Поездка выдалась очень насыщенной: помимо конкурсной программы мы посмотрели город. Китай очень интересен с точки зрения истории, традиций и культуры. Ещё впечатлило количество стран-участников. Я общалась с людьми из разных уголков планеты и узнавала много нового об их жизни», — поделилась впечатлениями Елизавета Малова.

Елизавета Малова и Александра Соколова занимаются в «Кванториуме» на направлении «Промробоквантум» под руководством наставника Игоря Лубягина. Они регулярно занимают призовые места на конкурсах, олимпиадах и инженерных соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

Поездку кванторианок поддержало министерство образования Псковской области.

«Псковские кванторианцы уже имеют успешный опыт выступлений на CASTIC: в 2023 году воспитанник технопарка Илья Щембелов вошёл в состав российской делегации на форум в Ухани и завоевал второе место. Гордимся!» - отметили в детском технопарке.