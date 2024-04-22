Основной симптом сердечной недостаточности назвала врач-кардиолог в эфире ПЛН FM

Самый важный симптом сердечной недостаточности - одышка, подчеркнула врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Основной симптом сердечной недостаточности - это одышка. Когда человеку вдруг не хватает воздуха во время физической нагрузки: прошел чуть побыстрее, поднялся по лестнице, и он вынужден остановиться, отдышаться. Потом появляются отеки. Они возникают на ногах, снизу вверх - это жидкость, которая откладывается в разных укромных местам. Таким образом организм "убирает" эту жидкость из кровообращения, когда сердце слабое. Также увеличивается печень. Может обнаруживаться жидкость и в других местах», - пояснила Жанна Шлосберг.