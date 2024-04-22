Свыше 300 обращений поступило за год в адрес детского омбудсмена в Псковской области

Ежегодный доклад о деятельности за 2023 год на сессии Псковского областного Собрания 23 апреля представила уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Детский омбудсмен рассказала, что в прошлом году в её адрес поступило 310 обращений, при этом существенно увеличилось количество вопросов, поступивших непосредственно от детей и подростков.
По словам Наталии Соколовой, одной из основных площадок коммуникации является социальная сеть «ВКонтакте», куда обращения от детей и родителей поступают круглосуточно.
Депутаты приняли годовой доклад детского омбудсмена.