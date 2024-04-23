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Общество

«Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы. ВИДЕО

23.04.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 апреля. Гость студии – глава Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков обсудил с главой города широкий круг вопросов, находящихся в сфере внимания городской администрации. Где на территории города можно будет покататься на лошадях, если в парках, скверах и пешеходных зонах это будет запрещено? Почему городские власти снова возвращаются к этой теме? Когда будет облагорожен пустырь на месте рынка «Фавор» и когда снесут «конюшню» на Рижском? Когда приведут в порядок улицы, примыкающие к Яна Фабрициуса? Почему городские власти никак не реагируют на проблемы с вывозом ТКО?

Об этом и многом другом — в эфире.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #Собственной персоной #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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