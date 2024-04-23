Общество

Двоих псковских приставов проводили на заслуженный отдых

Двоих сотрудников службы судебных приставов по Псковской области проводили на пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службе УФССП России по Псковской области

Врио руководителя управления и сотрудники УФССП России по Псковской области в торжественной обстановке проводили на пенсию двух работников ведомства, которые отдали службе более 10 лет.

«Светлана Стратюк и Маргарита Цяпало добросовестно выполняли свои служебные обязанности, всегда ставили интересы службы выше собственных. Пользовались большим доверием и авторитетом среди сотрудников. Каждый благодарен им, ведь они делились своим опытом с молодыми сотрудниками и всегда поддерживали их», - рассказали в ведомстве.

Врио руководителя управления - главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева выразила коллегам, уходящим на пенсию искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие службы.

На память были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

В пресс-службе отметили, что на днях Маргарита Алексеевна отметила свой юбилей.

«От имени коллектива Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области поздравляем с юбилеем и желаем здоровья, энергии и гармонии», - добавили в ведомстве.