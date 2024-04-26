Общество

Ежегодную выплату ко Дню Победы в Псковской области получили 92 ветерана

Отделение Социального фонда России по Псковской области обеспечило выплатами, приуроченными ко Дню Победы, 92 участника и инвалида Великой Отечественной войны, проживающих в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

«Сумма ежегодной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически и поступили в течение апреля вместе с другими выплатами: пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением», — отметила управляющий отделения ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Напомним, праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Ответы на вопросы, касающиеся выплат, приуроченных ко Дню Победы можно получить по телефону регионального контакт-центра (8 800 200 00 98) или в официальных группах псковского отделения СФР в соцсетях.