Общество

Краеведческий фестиваль состоялся в Красногородской коррекционной школе-интернате

Краеведческий фестиваль «Псковская горница» состоялся на базе школьного краеведческого музея «Горница», расположенного в Красногородской коррекционной школе-интернате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В нём приняли участие 50 воспитанников из 6 интернатных учреждений области. В числе гостей были ребята из Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Опочецкой и Порховской коррекционных школ-интернатов и Красногородской школы-интерната «Агрошкола». А организаторами выступали педагоги и воспитанники Красногородской коррекционной школы-интерната.

В рамках фестиваля приглашённые детские коллективы рассказали о своих школьных музеях, подготовив выступление-визитную карточку. Дети рассказывали стихи, пели и танцевали, разыгрывали сценки на местном фольклоре.

Таким образом участники фестиваля имели возможность перенестись в Музей-Град, где прогулялись по его улицам. Каждая улица была созвучна с темой визитки, рассказывающей о школьном музее.

Хозяева фестиваля пригласили всех на улицу Горница, Пушкиногорская школа-интернат встретила всех на улице Пушкина, «Агрошкола» провела экскурсию по Площади истории и Воинской Славы, Опочецкая школа-интернат ждала всех на околице Затейливой, Порховская школа-интернат — на улице Александра Невского.

После всех творческих номеров участники фестиваля отправились в «Творческие мастерские», где их ждали мастер-классы: ребята расписывали разделочные доски, плели из бисера, делали пасхальные куклы-обереги и игрушки.

Также на площадке фестиваля работала «Чайная лавка», где дети и взрослые попробовали различные травяные чаи с вкусными пирожками. Их заранее напекли воспитанники учреждения. Ещё можно было поиграть на площадке «Игровая околица» и оценить изделия ручной работы воспитанников интернатного учреждения в «Сувенирной лавке». А в конце мероприятия всех объединил большой «Русский хоровод».

Фестиваль «Псковская горница» стал замечательной возможностью познакомиться с работой музеев в школах-интернатах, прикоснуться к истории и традициям народа, подвигу уроженцев нашего края. Помимо этого, дети смогли пообщаться и весело провести время со своими ровесниками из других интернатных учреждений.

Напомним, что проект «Школьный краеведческий музей “Горница”» реализуется при поддержке Правительства Псковской области.