Общество

Врач дал советы по выбору напитков к шашлыку

Жажду после поедания шашлыка лучше всего утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода, а от сладких газированных напитков и алкоголя необходимо отказаться, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Праздника весны и труда. В этом году они продлятся с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая.

«Лучше всего жажду после такой насыщенной пищи, как шашлыки, утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода. Выезжая на природу, берите с собой достаточный ее запас. Если погода будет жаркой, то потребление воды будет больше», - рассказал Тяжельников.

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По словам врача, совершенно неправильно и вредно пить сладкие газированные напитки, так как они только усилят жажду, а сахар в их составе добавит массу лишних калорий, пишет РИА Новости.

«Опасно сочетание жирного мяса с алкоголем для поджелудочной железы, это может обернуться обострением панкреатита», - добавил он.