Общество

Девять вариантов машины Голдберга собрали в псковском «Кванториуме»

Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» за три дня собрали девять вариантов машины Голдберга. Этой теме был посвящен конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон», который прошел в технопарке на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском «Кванториуме».

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

Перед участниками ставилась задача собрать устройство, совершающее простое действие сложным путем цепной реакции (как падающее домино), именно такие механизмы называют машиной Голдберга, пояснили в технопарке.

«Это может показаться развлекательной историей, но на самом деле в машине Голдберга очень много технического, изобретательства, инженерии, все, что мы ценим и стремимся популяризировать в технопарке. Чтобы собрать такое устройство, нужно уметь проектировать, работать с ручным инструментом, оборудованием и различными программами. Эти умения и оценивали члены жюри», - рассказал один из организаторов конкурса Дмитрий Шаманов.

Участники соревновались в двух треках - «Производство» и «Творчество». В первом случае, используя принцип работы машины, нужно было показать производственный процесс или работу какого-либо устройства. Во втором направлении отталкиваться от сюжета или содержания любого художественного произведения. За три дня конкурсанты собрали машины, которые демонстрируют сортировку писем, приготовление десертов, процесс работы компьютера, творчество художников авангардистов и многое другое. Лучшими в треке «Творчество» стал проект Николая Пахомова, Никиты Артамонова, Полины Бровкиной, а в направлении «Изобретательство» машина Виктории Гаденовой, Артема Сергеева и Даниила Долгова.

Главным партнером конкурса стал технологический центр «Техносвар». Его специалисты выступили членами жюри, дали участникам обратную связь, пожелав никогда не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в инженерном творчестве.

Конкурс технического творчества «Мейкертон» проходит в шестой раз и ежегодно собирает участников, увлеченных и заинтересованных в изобретательстве.