Пиратский квест, призы и ростовые куклы: псковский аквапарк отметит восьмилетие

Аквапарк «Акваполис» в Пскове 29 апреля приглашает на праздничную программу в честь своего восьмилетия. «Изюминкой» развлекательной программы в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» станет фестиваль ростовых кукол. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.
Праздничная программа*:
- 13.00 - мини-дискотека для малышей с розыгрышем призов (балкон),
- 13.30 - пиратский квест (балкон),
- 14.00 - шоу мыльных пузырей (балкон),
- 14.30 - аква-игры (большой бассейн),
- 15.00 - аква-зумба с розыгрышем призов (большой бассейн),
- 15.30 - пиратский квест (балкон),
- 16.00 - акватерапия в большом бассейне,
- 17.00 - фестиваль ростовых кукол,
- 17.40 - розыгрыш призов (большой бассейн).
Банная программа
- 13.30 - соляной скраб с маслом апельсина (Римская парная),
- 14.30 - соляной скраб с маслом бергамота (Римская парная),
- 15:30 - соляной скраб с маслом грейпфрута (Римская парная).
*В программе могут быть изменения.