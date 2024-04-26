Общество

Пиратский квест, призы и ростовые куклы: псковский аквапарк отметит восьмилетие

Аквапарк «Акваполис» в Пскове 29 апреля приглашает на праздничную программу в честь своего восьмилетия. «Изюминкой» развлекательной программы в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» станет фестиваль ростовых кукол. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.

Праздничная программа*:

13.00 - мини-дискотека для малышей с розыгрышем призов (балкон),

13.30 - пиратский квест (балкон),

14.00 - шоу мыльных пузырей (балкон),

14.30 - аква-игры (большой бассейн),

15.00 - аква-зумба с розыгрышем призов (большой бассейн),

15.30 - пиратский квест (балкон),

16.00 - акватерапия в большом бассейне,

17.00 - фестиваль ростовых кукол,

17.40 - розыгрыш призов (большой бассейн).

Банная программа

13.30 - соляной скраб с маслом апельсина (Римская парная),

14.30 - соляной скраб с маслом бергамота (Римская парная),

15:30 - соляной скраб с маслом грейпфрута (Римская парная).

*В программе могут быть изменения.