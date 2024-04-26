Общество

Первая в этом году тройня родилась в перинатальном центре Пскова

Первая в этом году тройня родилась в Псковском клиническом перинатальном центре сегодня, 28 апреля. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Псковского клинического перинатального центра «ВКонтакте»

Команда перинатального центра в составе 16 профессионалов участвовала в родоразрешении пациентки несмотря на выходной и праздничный день, отметили в учреждении.

По словам главного врача перинатального центра Марии Грищук, родоразрешение в этот день было необходимо в интересах малышей, так как ожидание могло быть опасным. «Важно делать всё правильно, а не искать лёгких путей. Главный врач благодарит всю команду перинатального центра за слаженную и неравнодушную работу», - добавили в центре.

Мама и малыши — две девочки и один мальчик — чувствуют себя хорошо, они под наблюдением специалистов.