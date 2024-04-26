Общество

«Беседка»: Секрет успеха «Славянского тура. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 апреля. Недавно, 16 апреля турфирме «Славянский тур» исполнился 31 год. Об итогах ее деятельности, о планах и перспективах развития туротрасли в регионе ведущая Татьяна Иванова поговорит с директором туристической фирмы «Славянский тур» Изабеллой Коваль и заместителем директора Ольгой Щербаковой.

Из каких регионов чаще всего приезжают гости в Псковскую область? Как их удается задержать в регионе больше чем на день? Какие программы «Славянский тур» предлагает школьникам? В какие российские регионы и зарубежные страны предпочитают ездить псковичи? Как сэкономить на поездках?