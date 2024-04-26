Общество

Россиянам раскрыли, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща

После укуса энцефалитного клеща необходимо применять меры в течение семи-десяти дней, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней. В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику», — отметил он.

По словам врача, нужно проконсультироваться с инфекционистом, который может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. Викулов добавил, что к специалистам нужно обращаться как можно быстрее.

Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.

Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.