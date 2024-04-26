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День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля

День Знамени Победы отмечают в Псковской области ежегодно 30 апреля. Именно в этот день Идрицкая дивизия водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. Дата ежегодного празднования утверждена постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2019 года.

Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й Ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. Военным советом 3-й Ударной армии было изготовлено девять Красных Знамен – штурмовых флагов по числу дивизий, каждая из которых могла штурмовать Рейхстаг и водрузить над ним Знамя Победы.

Знамя № 5 было выдано под 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии. 30 апреля 1945 г – утренняя атака и первая попытка овладеть Рейхстагом к успеху не привели. В 13:00 силами 89 артиллерийских стволов началась мощная артподготовка нового штурма Рейхстага. К этому времени исходные позиции для решающей атаки заняли пехотинцы.

После артподготовки в бой пошли передовые батальоны 150-й и 171-й стрелковых дивизий. В авангарде находились первые стрелковые батальоны 756-го полка 150-й дивизии под командованием капитана С.А.Неустроева и 380-го полка 171-й дивизии под командованием старшего лейтенанта К.Я.Самсонова и подразделения 674-го стрелкового полка.

При поддержке других батальонов и рот им удалось преодолеть сопротивление гитлеровцев на подступах к Рейхстагу и проникнуть в здание.

Первыми водрузили на крыше Рейхстага красный флаг воины-добровольцы из штурмовой группы капитана В.Н.Макова, в состав которой входил и наш земляк (пскович) Михаил Минин. Это произошло 30 апреля в 22:40.

Другая штурмовая группа под командованием лейтенанта А.П.Береста, в составе которой были сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, чуть позднее, в третьем часу ночи также водрузили Красное Знамя на другом фасаде Рейхстага. Именно это Красное Знамя – штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии – во второй половине дня 2 мая было перенесено на купол Рейхстага, став тем самым Знаменем Победы.

20 июня 1945 года на берлинском аэродроме «Темпельхоф» состоялась передача Знамени Победы на территорию Советского союза. Эти проводы сопровождались. Незадолго до этого на полотнище была сделана сокращенная надпись, означающая: «150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия. 79-й стрелковый корпус, 3-я Ударная армия, 1-й Белорусский фронт».

По распоряжению Главного Политического управления РККА от 10 июля 1945 года Знамя Победы было передано в Центральный музей Вооружённых сил СССР в Москве на вечное хранение. После 1945 года Знамя выносилось для участия в Параде Победы в 1965 году - по случаю 20-летия Победы. Знаменосцами Парада Победы 9 мая 1965 года были: полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария.

8 мая 2011 года в Центральном музее Вооружённых сил Российской Федерации был открыт зал «Знамя Победы», в котором была размещена точная копия Знамени Победы.

Подлинное Знамя Победы хранится в специальной капсуле в знамённом фонде, расположенном в подземном помещении музея.