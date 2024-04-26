Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии – депутат Псковской городской Думы по округу №15, бизнесмен Денис Иванов.

В прошлую пятницу состоялась очередная сессия городской Думы. Ведущая программы Татьяна Иванова обсудит с гостем основные решения, которые были на ней приняты. Также Денис Иванов расскажет о своей депутатской деятельности в округе и прокомментирует свежие инициативы, касающиеся жизни Пскова.

Трансляция завершена.

