Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о пицце с русской душой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая Анна Машкова пригласила в студию интересную женщину с интересной историей — владельцу пиццерии «Венеция» Валентину Тимофееву.

Более 20 лет она работала в псковском общепите и потом открыла собственную пиццерию. Все пиццы она печет сама. Почему? Сколько пицц в день она может испечь? Как Валентина Тимофеева пришла к решению готовить именно пиццы? Чем ее блюда отличаются от пицц, которые подают в других заведениях? Какую пиццу чаще заказывают для детей?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.