Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 375-летии Пожарной охраны России

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Новый выпуск посвящен 375-летию Пожарной охраны России.

Об опасной и сложной, но социально важной и благородной профессии, сказать точнее – службе наших пожарных, сегодня расскажут гости студии: ветеран пожарной охраны Псковской области, участник ликвидации самого крупного пожара в регионе в 90-е годы вблизи д. Кислово Александр Минаев; заместитель начальника службы пожаротушения Владимир Латышев и начальник центрального пункта пожарной связи Наталья Вавилова.

Ведущая — Любовь Кузнецова.