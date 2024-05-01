Общество

Псковичка в соцсетях поблагодарила полицейских за задержание мошенника

Жительница Пскова в социальных сетях поблагодарила сотрудников полиции за задержание мошенника, который ранее обманул ее родственников, а также еще семерых пострадавших. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина выразила благодарность оперуполномоченным сотрудникам и начальнику отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову: «Спасибо правоохранительным органам за работу. Буду молиться, чтоб как можно чаще раскрывались преступления такого рода».

Кроме того, псковичка отметила, что прокурор запросил для злоумышленника максимально строгое наказание.