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Общество

Прогнозировать здоровье детей до их рождения научились в России

02.05.2024 08:18|ПсковКомментариев: 0

Генетические «сигналы» об отклонениях в умственном и речевом развитии, а также о врожденных пороках сердца у детей обнаружили ученые СГМУ в составе научного коллектива. Полученные сведения, по мнению ученых, помогут обследовать юных пациентов и их родителей, чтобы планировать рождение следующих детей в семье. Результаты исследования опубликованы в Российском вестнике перинатологии и педиатрии.

У современных детей врожденные пороки сердца встречаются чаще других пороков развития внутренних органов и являются одной из главных причин детской смертности. Наиболее часто пороки сердца наблюдаются при хромосомных аномалиях, например, при синдромах Дауна, Эдвардса, Патау. По данным большинства исследователей, в 10–20% случаев пороки сердца вызваны генетическим «поломками», рассказали специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ).

Они отметили, что врожденные пороки сердца требуют проведения цитогенетического и молекулярно-генетического обследования больных детей и их родителей, особенно в сочетании с пороками других органов и задержкой умственного развития. Сегодня в подобных случаях в основном применяется метод хромосомного микроматричного анализа генетического материала. Однако, по мнению специалистов вуза, он обладает рядом недостатков.

Ученые СГМУ с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова при поддержке НКО «Благотворительный фонд медико-социальных генетических проектов помощи "Геном жизни"» выявили мутации генов, ответственных за развитие пороков сердца и других органов с помощью расшифровывания полного генома.

Именно при таком подходе, по мнению исследователей, можно в большинстве случаев установить, является ли врожденная патология генетической, чтобы спланировать рождение следующих детей в семье, пишет РИА Новости

«Чтобы выявить генетические причины заболевания, мы провели у детей с пороками сердца и их родителей полное секвенирование генома. Более 80% обследованных детей наряду с пороками сердца имели задержку психоречевого развития. В результате мы обнаружили патогенные варианты в 13 различных генах», — рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ Ольга Гуменюк.

Ученые также выполнили полный генетический анализ и для родителей детей с отклонениями в развитии. Результат показал, что у подавляющего большинства детей мутации не были унаследованы от родителей.

«Мы установили причины как пороков развития сердца, так и отклонений в умственном и речевом развитии и составили оптимальную маршрутизацию пациентов. У родителей появилась возможность прогнозировать дальнейшее рождение здоровых детей», — рассказала Гуменюк.

Полногеномное исследование позволяет более эффективно ставить диагноз, и врачам нужно учитывать это при направлении больных на генетические исследования, добавила она.

Исследование СГМУ реализуется в рамках российской государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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