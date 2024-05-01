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Итоги конкурса «Лучший по специальности-2024» подвели «Псковские тепловые сети»

Конкурс «Лучший по специальности-2024» провели на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети». Как распределились призовые места, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

Среди слесарей по ремонту оборудования котельных призовые места распределились следующим образом:

Первое место - Владимир Аликин (Участок №1). «Владимир Борисович не так давно трудится на нашем предприятии. На него возлагаются большие надежды. Победа в конкурсе — это лучшее доказательство его профессионализма!» - отметили в ПТС.

Второе место - Николай Лопухов (Участок №4). «С Николаем Леонидовичем мы хорошо знакомы. В конкурсе он уже не новичок. И всё ближе подбирается к пьедесталу. Молодец! Так держать!» - подчеркнули на предприятии.

Третье место - Николай Соловьев (Участок №5). «Николай Александрович тоже нам хорошо знаком. Он превосходный специалист, но уж сильно разволновался на конкурсе, так и потерял драгоценные балы. Но нет поводов для расстройства. У него ещё все впереди», - заметили организаторы.

Во второй день конкурса соревновались электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

«Это был фееричный этап, за что мы благодарим службу главного энергетика. Ребята отлично подготовились. Получилось очень интересно и динамично. Если бы мы награждали организаторов конкурса, то это бы было безоговорочное первое место!» - сообщили в ПТС.

Результаты:

Первое место ушло к Александру Калинину. «Он выступил максимально стабильно. Все испытания прошёл чётко и быстро. А в теории и вовсе не допустил никаких ошибок. Молодец», - отметили на предприятии.

Второе место досталось Александру Наумову. «Это тот самый случай, когда практика отлажена до автоматизма, а вот матчасть нужно немного подтянуть. Именно несколько неверных ответов не позволили Александру Дмитриевичу заполучить пьедестал», - пояснили организаторы.

Третье место занял Сергей Жиленков. «Сергей Валерьевич - самый подготовленный участник состязаний, который в работе использовал только своё оборудование. Он был готов ко всему, но вот лабораторный стенд ему совсем не поддался. Именно это коварное испытание лишило его шанса занять первое место. Во всех остальных этапах он был очень хорош!» - подчеркнули в ПТС.

В третий день конкурса соревнования проводили среди слесарей по обслуживанию тепловых сетей. Результаты:

Первое место занял Григорий Пирогов (Участок №8). «Григорий Николаевич - невероятно теоретически подкованный специалист, который и руками творит чудеса. Все этапы конкурса он выиграл безоговорочно», - рассказали на предприятии.

Второе место ушло к Антону Курдюкову (Участок №7). «Если кто и может похвастаться железобетонным спокойствием, так это Антон Александрович. Очень четко и спокойно выполнил все задания. Заслуженное и уверенное второе место. Наши поздравления!» - заметили организаторы.

Третье место досталось Дмитрию Лопыреву (Участок №3). «Дмитрий Владимирович - невероятно разносторонний специалист, который умеет решительно всё. Но в этот раз он очень сильно поспешил. Все задания он сделал первым. Где-то это принесло свои плоды, а где-то подкачало. Но мы точно знаем, он себя ещё проявит. Но всему своё время», - подчеркнули в ПТС.

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Соревнования среди электрогазосварщиков провели в четвертый, заключительный день конкурса.

«Не поверите, но в этот раз судьбу конкурса решила даже не лаборатория сварки, а общее количество набранных балов и совершённых помарок. Все конкурсанты (с первого по третье место) выполнили сварные операции с минимумом помарок. В истории конкурса такое происходит впервые. Каждый из сваренных образцов можно отправлять на любой конкурс. Мы под впечатлением», - признали организаторы.

Призовые места распределились следующим образом:

Впервые победу в конкурсе с таким трудом занял Игорь Григорьев (Служба КИПиА и газа). «Это его третья победа в конкурсе профмастерства, но в этот раз совсем "на тоненького". Буквально пара штрафных балов или пара неверных ответов в тесте, и наш бессменный чемпион мог лишиться своего титула. Но у победы нет сослагательного наклонения! Наши поздравления! Постоянство - признак мастерства», - подчеркнули в ПТС.

Заслуженное второе место ушло к Сергею Тимофееву (Участок №8). «В профессионализме Сергей Васильевич может дать фору очень многим. В этом году ему совсем чуть-чуть не повезло. Буквально пара балов лишили его пьедестала. Уверены, в следующем году он своё возьмёт», - заметили на предприятии.

Третье место досталось Георгию Иванову (Участок №3). «Третий участок славится своими специалистами. Георгий Захидович - яркий тому пример. Он достойно отстоял честь своего участка. А сварной шов был почти совершенным. Чуть больше правильных ответов на тест и меньше помарок, и первое место было бы у него в кармане», - рассказали в «Псковских тепловых сетях».

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«Вот так распределились призовые места нашего конкурса. Он был невероятным, насыщенным и зрелищным. Нам осталось только наградить победителей. Надеемся, что сможем сделать это уже на следующей неделе. Всем организаторам и участникам конкурса мы выражаем свою искреннюю благодарность», - заключили в ПТС.