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Фотофакт: Яйца катают на Пасху в Пскове

Яйца катают на Пасху в Пскове, фотографиями пасхальных игр псковичи делятся в социальных сетях.

Так, псковичи катают яйца у Гремячай башни и рядом с Церковью Успения у парома.

Напомним, православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.