Общество

Более 48 тысяч полицейских обеспечили правопорядок в пасхальную ночь в России

Более 48 тыс. сотрудников полиции обеспечили правопорядок в пасхальную ночь в России, нарушений не допущено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ночь на 5 мая 2024 года более чем в 7,1 тыс. населенных пунктов РФ состоялось свыше 12,9 тыс. торжественных богослужений и крестных ходов. Правопорядок в местах проведения праздничных мероприятий обеспечивали более 48 тыс. сотрудников органов внутренних дел», - сказала она.

По словам Волк, также в обеспечении правопорядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности. «Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», - заключила она.