Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с праздником Христова Воскресения

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил православных псковичей с праздником Светлого Христова Воскресения в своем Telegram-канале.

«Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть в этот светлый день в ваш дом войдет радость, мир и благополучие. Пусть каждое мгновение наполнится теплом, любовью и надеждой. Пусть светлая вера и радостное воскресение наполнят вашу жизнь счастьем и добром. Христос воскресе!», - сказал Игорь Иванов.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху — сегодня, 5 мая.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.