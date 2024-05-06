Глава Опочецкого округа Юрий Ильин на майских выходных посадил картофель 

Посадкой картофеля на майских выходных занялся глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»
«Май - посадочный месяц, главное, чтобы не "ударили" морозы. А вы уже посадили картошку в этом году?» - спросил подписчиков Юрий Ильин.
Ранее сообщалось, что сажать картофель в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Пскове.
Напомним, на этой неделе ожидается резкое похолодание.