Общество

Глава Опочецкого округа Юрий Ильин на майских выходных посадил картофель

Посадкой картофеля на майских выходных занялся глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Май - посадочный месяц, главное, чтобы не "ударили" морозы. А вы уже посадили картошку в этом году?» - спросил подписчиков Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что сажать картофель в этом году собираются 4 из 10 владельцев земельных участков в Пскове.

Напомним, на этой неделе ожидается резкое похолодание.