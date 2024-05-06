Общество

Петербургский исполнитель Вадим Азарх выступит на пасхальном фестивале в Пскове

Пасхальный фестиваль пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 6 мая. Об этом рассказала начальник отдела досуга Псковского городского молодежного центра Мария Каменская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На фестивале будут выступать ансамбль народной песни "Очелье", преподаватели и студенты колледжа искусств, вокальная мастерская Алины Виардо и гость из Санкт-Петербурга Вадим Азарх. Концерт будет шикарный, он запланирован на полтора часа», - поделилась Мария Каменская.

Начало концерта в 18:00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.

Билеты можно получить в Молодежном центре по адресу: улица Максима Горького, 15 до 15:00. Или по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2 перед началом концерта.