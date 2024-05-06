Общество

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове в мае. Об этом рассказал начальник отдела трудового воспитания и профориентации Псковского городского молодежного центра Александр Косаржевский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Акция ежегодная, проходит два раза в год: в мае и сентябре. Она посвящена отказу от автомобиля на один день. В этом году мы расширяемся. Год назад у нас была только одна организаторская точка, в этом - три. Все участники получают номерок на велосипед, наклейку, энергетический батончик и значок, главное - вовремя успеть», - поделился Александр Косаржевский.

Партнеры акции также приготовили бонусы для участников.