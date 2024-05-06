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Все в сад

06.05.2024 15:05|ПсковКомментариев: 1

Некоторое время назад одной из неиссякаемых тем были сложности с устройством ребенка в детский сад. Ситуация остро волновала псковичей, а потому регулярно находила отражение в региональных СМИ. Однако сейчас можно констатировать, что тема ушла из топа местной повестки. Но в чем же причина? Стало меньше новорожденных, и места уже не нужны в прежнем количестве? Сыграло свою роль единое пособие, благодаря которому невыход мамы на работу в три года ребенка не приводит семью на грань бедности, а потому отсутствие места в саду не воспринимается столь болезненно? Может, «ввиду последних событий» тему заслонили более серьезные проблемы, хотя и эта никуда не делась? Или мест хватает, потому что открылись новые группы и новые садики? Ответы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Профицит

Псковичка Елена Ковалева, родившая второго сына в 2019 году, поставила его на очередь в детский сад прямо из роддома, через «Госуслуги». Настолько силен был страх, что не достанется места. Объясняется он вовсе не иррациональными тревогами молодой мамы, а ее личным опытом. Старший сын получил место в детском саду в сентябре 2011 года. К тому моменту минуло уже полгода с трехлетия мальчика, и мама была вынуждена выйти на работу - иначе потеря места и сложности с трудоустройством на новое при наличие маленького ребенка на руках. Тогда семья вышла из положения с помощью няни. На детской площадке Елена познакомилась с бабушкой, выгуливающей собственного внука, и та согласилась присматривать за чужим малышом за небольшую прибавку к пенсии.

Однако страхи за место для младшего оказались напрасными.

«Когда ребёнку исполнилось два года, - рассказывает Елена, - мне пришло уведомление, что есть места и можно идти. Садик у нас во дворе. Открывалась ясельная группа, ребёнка взяли без проблем. Думаю, нам просто повезло».

Однако дело не только в везении. Информацию подтверждает многодетная мама Елена Новикова, столкнувшаяся ровно с тем же.

«При старшей дочке, родившейся в 2016 году, был еще дефицит мест, она пошла в садик в три с половиной, - рассказывает женщина. - Мне не нужно было выходить из декрета, я работала удаленно, но знаю мам, которые вынуждены были вести детей в частные садики и отдавать едва ли не всю зарплату, пока не дадут место в государственном. Средней дочке 2019 года рождения дали место в два года. Так как сад предложили не во дворе, а в десяти минутах ходьбы от дома, то мы подождали год, и средняя пошла в тот же садик, что и старшая. Младшему ребенку еще нет полутора, так что про садик говорить рано, да и в ясли мы его отдавать не планируем. Но знаю, что в нашем саду есть дети, кого отдали с 11 месяцев, даже для таких крох места находятся. В общем по моим наблюдениям дефицита мест нет от слова "совсем"».

Очередь с двух месяцев

«Задача, поставленная в указе президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена», - заявили в правительстве Псковской области в ответ на запрос ПЛН о ситуации с местами в детских садах.

По официальным данным, садики посещают 24 987 детей, своего места в них ждут 6140 маленьких жителей региона. В это число входят все дети, чьи родители поставили их на учет, то есть в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Сообщается, что 2 384 ребенка от 1,5 до 3 лет осенью будут распределены.

Кто имеет право на первоочередное зачисление ребенка в сад:
военнослужащие, военные пенсионеры;
сотрудники полиции, УФСИН, УФССП, МЧС, сотрудники таможни;
сотрудники прокуратуры, судьи, сотрудники следственного комитета;
многодетные;
граждане группы риска, подвергшиеся радиации;
родители-инвалиды и родители детей-инвалидов;
одинокие матери;
граждане, призванные на военную службу по мобилизации;
семьи граждан, погибших при исполнении обязанностей военной службы, службы, служебных обязанностей при участии в специальной военной операции, или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы, служебных обязанностей при участии в специальной военной операции.

В региональном правительстве заявляют, что сокращению очередей в садики помогло, в том числе, создание дошкольных групп в школах. Особенно такой подход к решению проблем распространен в сельской местности. Есть еще группы кратковременного пребывания, по всей области 50 таких групп посещают 500 детей, это и поддержка для мам, которые могут выйти поработать на полдня, и помощь ребенку в адаптации - когда придет путевка в полноценную группу, период привыкания пройдет более гладко.

Очереди нет

Детсадовские группы при школах - не только деревенская фишка. Практикуют такой подход и в областном центре. Здесь на 54 отдельных садика приходится еще 4 дошкольных отделения общеобразовательных учреждений. Например, таким отделением стало прежнее здание инженерно-лингвистической гимназии на «Ниве», когда школяры переехали в новый корпус в Борисовичах.

Всего в Пскове 11 613 детсадовцев, то есть чуть меньше половины от числа всех воспитанников по области. В очереди стоят 2879 человек, и это только дети от 0 до 2 лет - остальным места уже предоставлены, очереди от 3 до 7 лет в Пскове нет. 1 июня 1000 детей получат направления в сады, а 1 сентября еще 500 детей от года до полутора примут на освободившиеся места. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации города.

Поставить ребенка на очередь в садик можно через «Госуслуги» или в ходе личного визита в местное управление образования. В Пскове оно находится по адресу: Комиссаровский переулок, д. 7а, прием по понедельникам с 9:00 до 13.00 и с 14:00 до 17:00, по четвергам - с 14:00 до 17:00, телефоны: 29-04-75, 29-04-76.

Только за последние пять лет в Пскове были открыты детские сады «Академия детства», «Маленькая страна» и «Юниор-парк», вторые здания в «Ягодке» и «Красной шапочке», пристройки к «Снегирьку» и саду №25, заработало уже упомянутое дошкольное отделение ПИЛГ. Вместе они дали 1370 новых мест.

Есть движение и в обратном направлении - по потере мест. Летом 2017 года был закрыт детский сад № 7 «Росток» на улице Свердлова. Сначала шла речь о временности явления: экспертиза установила, что дальнейшая эксплуатация здания 1948 года представляет опасность. Воспитанники и педагоги были распределены по другим учреждениям. После этого у земли под постройкой изменился вид разрешенного использования, вместо «размещения здания и игровых площадок» она обрела статус «делового управления», а сама постройка стала «офисным зданием».

Комплекс был включен в план приватизации, в 2020 году за 13 млн его через аукцион купил «Электроцентр» из подмосковного Королёва. С тех пор здание стоит с выбитыми и заколоченными окнами, никакого движения на объекте не наблюдается. Название «Росток» и тот же номер получил садик на улице Стахановской - бывший ведомственный железнодорожный, переданный городу.

«Закрытие детского сада, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, д. 40, не повлияло на комплектование детских садов микрорайона «Центр». В настоящее время во всех садах данного микрорайона имеются вакантные места», - заверяют в администрации города.

За гигиену

Посещение садика - дело небесплатное. Месяц назад губернатор Михаил Ведерников распорядился установить максимальный размер платы для каждого муниципалитета.

Суммы от района к району различаются порой в два раза. Самая высокая плата в Пскове, 4190 рублей. Меньше всего просят в Плюссе, 2101 рубль. Это вызывает недоумение. Чем обоснована разница? Понятно, что псковский родитель в среднем зарабатывает больше плюсского, но не в этом же дело?

«Родительская плата взимается за присмотр и уход за детьми, который включает в себя мероприятия по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня», - так на этот вопрос нам ответили в правительстве области. И напомнили, что плата не взимается за детей-инвалидов, сирот, детей участников СВО и малышей, инфицированных туберкулезом. Также родители получают ежемесячную компенсацию платы в размере 20%, 50% или 70% за первого, второго, третьего (и последующих) детей.

Комплексное решение

Увы, но нагрузку на систему дошкольного образования помогает снижать не самая радужная демографическая ситуация. Если взять ту же пятилетнюю ретроспективу, то за это время по области число детей от 0 до 7 лет с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года (более свежей статистики пока нет) снизилось с 53377 человек до 44714 человек.

Позитивную роль в снижении остроты проблемы сыграло введение единого пособия. Декретные в 40% от маминой зарплаты перестают платить в полтора года ребенка. Раньше женщина в полтора года ребенка теряла даже эту небольшую финансовую опору, а в три могла потерять рабочее место, если места в садике все еще нет. Теперь пособие помогает переждать сложный финансовый период. Полный прожиточный минимум на ребенка, его половину или четверть доплачивают, если в семье не выходит по минимуму на каждого члена. Получается не бог весть что, но можно переждать до получения путевки в сад.

Получается, что комплексную проблему с нехваткой мест в детских садах удалось решить так же комплексно. Тут и строительство новых учреждений, и возведение пристроек к старым, и открытие групп в школах, и вещи не столько очевидные, но тоже важные — финансовая поддержка родителей со стороны государства и, к сожалению, непростая демографическая ситуация. А итог один: болезненная некогда тема ушла во второй ряд информационной повестки. Если и бывают отдельные сложности у конкретных родителей, то чаще в духе «дали не тот сад, какой хотели». Снятие остроты заняло время и потребовало большого количество усилий, но кейс показывает: когда государству, действительно, нужно, оно способно находить решение самых сложных задач.

Юлия Магера

Теги: #семья #детский сад #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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