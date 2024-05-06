Общество

Георгиевские ленточки раздают в Пскове

Георгиевские ленточки раздают волонтёры на территории железнодорожного вокзала в Пскове сегодня, 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также георгиевские ленточки можно получить на территории Псковского кремля с 6 по 9 мая с 21.30 до 23.00; на территории площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду, на Четырех углах с 7 по 8 мая с 17.00 до 19.00, а 9 мая - с 12.00 до 14.00.

В Великих Луках ленточки раздают на площади Рокоссовского, площадке торгового центра «Апельсин» с 6 по 8 мая с 16:00.

Напомним, сегодня на железнодорожный вокзал Пскова прибывает тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде».