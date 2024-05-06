Общество

Приставы города Пскова приняли участие в донорской акции

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области приняли участие в донорской акции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление ФССП РФ по Псковской области

«Судебные приставы города Пскова не только выполняют свои профессиональные обязанности на благо общества, но и демонстрируют свою готовность помогать людям. Это заслуживает особого внимания, так как донорство — это акт самоотверженности, который способен спасти жизнь другого человека», - отметили приставы.

Напомним, станция переливания крови Псковской области находится по адресу: Псков, Интернациональный переулок, 4, телефон для записи +78112562564.