Общество

Билеты на концерты разыграют между псковичами, прошедшими диспансеризацию

Псковская городская поликлиника разыграет призы между пациентами, которые успешно пройдут диспансеризацию. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые пациенты! Мы рады сообщить, что при прохождении диспансеризации у вас есть шанс выиграть пригласительные билеты на концертные мероприятия в нашем городе. Разыграем билеты в планетарий и на другие концерты среди тех, кто успешно прошел диспансеризацию», - рассказали в поликлинике.

В учреждении отметили, что забота о здоровье может принести «не только радость благополучия, но и возможность окунуться в мир увлекательных событий».