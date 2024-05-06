Общество

Марина Чамкина назначена врио председателя комитета юстиции Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Марину Чамкину врио председателя комитета юстиции Псковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Марина Валерьевна – опытный руководитель. Многие годы она работала первым заместителем начальника правового управления правительства области, в том числе курировала вопросы обеспечения работы мировых судей», - сказал губернатор.

Заместителем председателя комитета стала Наталья Скобелева, ранее она была советником заместителя губернатора. Также Наталья Скобелева – победитель конкурса «Лучший государственный служащий Псковской области» в 2023 году.

«Не первый год вижу работу коллег, уверен в их опыте и компетентности. Желаю успехов», - заключил губернатор.