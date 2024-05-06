Общество

Патриотическая акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в Пскове

Патриотическую акцию памяти героев Великой Отечественной войны провели псковские росгвардейцы, работники библиотеки «БиблиоЛюб», учащиеся и преподавали из политехнического колледжа и средней школы №17 провели в микрорайоне Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло на улице Николая Васильева, на которой расположены административное здание управления Росгвардии по Псковской области и библиотека «БиблиоЛюб».

Участники акции вручили жителям микрорайона георгиевские ленты и рассказали о боевом пути командира 2-й партизанской бригады Героя Советского Союза Николая Васильева.

Легендарная бригада провела ряд блестящих операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

Акция завершилась возложением цветов к барельефу, установленному в честь Героя Советского Союза Николая Васильева.