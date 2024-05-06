Общество

Игорь Иванов: Информационный прорыв произошел благодаря работникам сферы связи

С Днём радио жителей Псковской области от имени профсоюзного движения региона и от себя лично поздравил глава Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот праздник отмечают все, кто трудится в сфере связи: на телевидении, на радиостанциях, на почте, в компаниях, обеспечивающих телефонную и мобильную связь. Информационный прорыв, наблюдающийся последние десятилетия, был бы невозможен без ваших усилий», - отметил Игорь Иванов.

Благодаря развитию современных технологий информация поступает к людям из разных уголков планеты практически мгновенно. И это заслуга профессионалов, которые трудятся в этой сфере, продолжил глава облсовпрофа.

«Желаю вам новых свершений, интересных начинаний, успехов во всех делах, здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, а работа приносит только положительные эмоции!» - заключил Игорь Иванов.