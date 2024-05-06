Общество

105-летие празднуют не связанные с изоляцией осужденных от общества органы УИС

Торжественное мероприятие в рамках празднования 105-ой годовщины со дня образования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, не связанных с изоляцией осужденных от общества состоялось в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В мероприятии приняли участие руководство ведомства, личный состав уголовно-исполнительной инспекции, исправительного центра, ветераны службы.

Во время открытия праздничного мероприятия прозвучал поздравительный адрес от заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Розина. Далее к собравшимся в зале обратился начальник регионального УФСИН Алексей Емельянов. Он выразил слова благодарности за высокий профессионализм сотрудников, сплоченный дружный коллектив, пожелал счастья, здоровья и новых достижений в непростой службе.

Особо отличившимся сотрудникам и тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе, в этот день были вручены ведомственные награды, благодарственные письма. Закончилось торжество концертом, подготовленным представителями Псковского филиала Университета ФСИН России.

Напомним, сегодняшний праздник отмечают представители отделения организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, группа исполнительной и постпенитенциарной пробации, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, исправительных центров и участков, функционирующих как исправительные центры.